Repechaje europeo: Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania entre los duelos atractivos

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único.

EFE

20/11/2025 18:15

Mateo Retegui, jugador de la selección de Italia, selección que integra el repechaje europeo. Foto: Internet.
Europa.

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial de 2026.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31. EFE
 

