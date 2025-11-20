¡Al todo o nada! El camino de Bolivia en el repechaje para llegar al Mundial

La selección boliviana se enfrentará en semifinales del repechaje mundialista a Surinam, en un duelo programado para marzo de 2026, aún con fecha exacta por definir. En caso de avanzar, Bolivia deberá medirse en la final ante Irak, combinado asiático que llega mejor posicionado en el ranking FIFA y que será un desafío de mayor exigencia.

Antes de disputar el repechaje, el seleccionado nacional sostendrá varios encuentros de preparación. El primero de ellos será este año ante Perú, en territorio incaico. Para 2026 están previstos amistosos contra Panamá, Tanzania y República Dominicana, como parte del plan de preparación diseñado por la Federación Boliviana de Fútbol.

En el recorrido durante 2025, Bolivia ya disputó cuatro amistosos internacionales: venció 1-0 a Jordania con gol de Robson Matheus, cayó 3-0 ante Rusia en Moscú, perdió 2-0 frente a Corea del Sur en Seúl y cerró con un 3-0 en contra ante Japón en Tokio.

El repechaje mundialista se disputará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, y en caso de conseguir el boleto, sería la segunda vez en la historia que Bolivia clasifica a un Mundial por mérito propio.

Mira la programación en Red Uno Play