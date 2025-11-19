TEMAS DE HOY:
Salió el nuevo ranking FIFA: ¿en qué puesto está Bolivia?

A un día del sorteo del repechaje, la FIFA actualizó el ranking de selecciones de fútbol. 

Martin Suarez Vargas

19/11/2025 13:49

Fernando Nava encarando a un rival coreano durante el partido amistoso reciente. Foto: Internet.
Bolivia.

En esta ocasión, la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) publicó la nueva clasificación, que sigue siendo encabezada por España, seguida de Argentina y Francia.

¿Y Bolivia? Después de cuatro partidos por fecha FIFA, la selección boliviana mantiene su posición del mes anterior, ocupando el puesto 76, por debajo de Finlandia y por encima de Israel. Para mantenerse en esta ubicación, La Verde suma 1.329,56 puntos.

