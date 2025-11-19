VIDEO: Miss Bolivia se robó todas las miradas durante la presentación de trajes típicos en Miss Universo 2025

Este miércoles se desarrolló la pasarela y presentación de trajes típicos en Miss Universo 2025, realizado en Tailandia, donde la representante boliviana Yessica Hausermann, Miss Bolivia Universo 2025, se convirtió en una de las participantes más comentadas de la gala.

Hausermann ingresó a pasarela con majestuosidad, luciendo un bello traje típico que mostraba la identidad cultural del país. La misma protagonizó un inesperado incidente en plena pasarela al salirse su tacón; sin embargo, lo que destacó fue el impresionante profesionalismo con el que logró salir del paso, pues, pese al momento inesperado, resaltó aún más su porte y profesionalismo.

Su traje típico demostró una imponente creación inspirada en la riqueza cultural del oriente y la Amazonía boliviana. La Miss Bolivia es dentista de profesión e instructora de defensa personal, y ha sido una de las participantes con mayor respaldo del público latinoamericano.

Su historia de trabajo social con comunidades amazónicas también ha captado la atención de la organización Miss Universo.

La presentación del traje típico es un evento preliminar a lo que será la gala oficial, que comprende traje típico, traje de baño, vestido de noche y entrevistas a puerta cerrada, donde se presentarán 30 candidatas.

