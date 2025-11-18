Una profecía de Michel de Nostradamus para finales de 2025 ha vuelto a despertar inquietud entre los amantes del misterio y los astrónomos por la coincidencia con el objeto interestelar 3I Atlas. El célebre boticario y vidente francés alertó que la humanidad podría enfrentarse a un fenómeno natural devastador que pondría en riesgo su existencia, además de prever el fin de una guerra larga y el regreso de “una gran peste”, similar a la pandemia del Covid-19.

Según lo citado por The Mirror, Nostradamus escribió: "El reino estará marcado por guerras tan crueles, se alzarán enemigos internos y externos. Regresará una gran peste del pasado, no habrá enemigo más letal bajo los cielos".

En otra de sus visiones para finales de 2025, Nostradamus describió un escenario aún más inquietante: "Desde el cosmos, se alzará una bola de fuego, presagio del destino, implora el mundo. Ciencia y destino en una danza cósmica, el destino de la Tierra, una segunda oportunidad".

Algunos especialistas e internautas han interpretado esta “bola de fuego” como una referencia al cometa 3I Atlas, recientemente captado por el astrofotógrafo Satoru Murata. La imagen, analizada por el científico de Harvard Abraham ‘Avi’ Loeb, muestra misteriosos objetos brillantes alrededor del cometa y múltiples chorros que se extienden hacia el Sol y en dirección opuesta. Según Loeb, las fotografías fueron tomadas combinando 24 exposiciones de 60 segundos cada una con un telescopio en Nuevo México, Estados Unidos, el 16 y 17 de noviembre de 2025.

Sin embargo, la NASA y otras agencias espaciales han asegurado que el cometa no representa amenaza alguna. “El cometa 3I Atlas no representa ninguna amenaza para la Tierra y permanecerá muy lejos. Su punto más cercano será de aproximadamente 1,8 unidades astronómicas, unos 270 millones de kilómetros”, confirmó la agencia estadounidense.

VIDEO: ¿Nostradamus predijo la llegada del cometa 3I Atlas y un destino catastrófico en 2025? Foto: NASA

En cuanto a la guerra que Nostradamus mencionó, el vidente previó que tras un largo conflicto, los ejércitos quedarían exhaustos: "Tras una larga guerra, todo el ejército se agotará, de modo que no encontrarán dinero para los soldados; en lugar de oro o plata, acuñarán cuero, latón galo y la media luna".

Algunos analistas sugieren que esta predicción podría aplicarse a conflictos contemporáneos como la guerra entre Rusia y Ucrania, que se acerca a los cuatro años y podría concluir antes de 2026.

Mientras la ciencia descarta riesgos inmediatos del espacio, las profecías de Nostradamus y la aparición de objetos misteriosos alrededor del cometa 3I Atlas reavivan el temor y la fascinación por el destino de la humanidad. ¿Será solo coincidencia, o acaso el vidente francés ya había anticipado este futuro? ¿Qué opinas?

