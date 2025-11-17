¡No lo podía creer! Mujer egipcia espera nueve bebés; usó medicamentos de fertilidad sin control

Una mujer embarazada en Egipto quedó en shock luego de que una ecografía revelara que está esperando nueve bebés, un caso extremadamente inusual que ha generado alerta médica, según informó la cadena Al Arabiya.

De acuerdo con los especialistas, este embarazo múltiple tendría su origen en el uso de fármacos para la infertilidad sin supervisión profesional. Estos tratamientos, diseñados para estimular la ovulación, pueden causar la liberación de numerosos óvulos al mismo tiempo, un riesgo que se dispara cuando las dosis son elevadas o se administran sin control, como habría ocurrido en este caso.

Ahora, los médicos enfrentan una decisión crítica: no está definido si la mujer podrá llevar adelante los nueve embarazos.

Los ginecólogos explican que, en situaciones de gestaciones múltiples extremas, existe la posibilidad de realizar una “reducción embrionaria”, un procedimiento destinado a disminuir el número de embriones en las primeras etapas para proteger la vida de la madre y aumentar las probabilidades de supervivencia del resto de los fetos.

Los especialistas recalcan que un embarazo de esta magnitud es extraordinariamente raro y de altísimo riesgo, tanto para la gestante como para los bebés, por lo que el caso se mantiene bajo estricta supervisión médica.

