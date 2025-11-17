Futbolista juvenil recibe suspensión histórica de 99 años por agresión en Israel

En un hecho que ha conmocionado al fútbol juvenil israelí, un jugador de 17 años del equipo Holon Yermiyahu fue suspendido por 99 años tras protagonizar su segunda pelea violenta en el campo de juego, según informan medios locales.

El juez del tribunal de la Federación Israelí de Fútbol determinó que el comportamiento del joven, que ya había agredido previamente a un rival a puñetazos, no tiene cabida en el deporte. En aquella primera infracción, el futbolista recibió una suspensión de seis partidos y una segunda oportunidad para enmendar su conducta.

Sin embargo, tras reincidir en la violencia, la autoridad deportiva decidió aplicar la pena máxima, expulsándolo de manera definitiva del fútbol oficial.

El club Holon Yermiyahu también fue sancionado: deberá pagar una multa de 2.500 séqueles (aproximadamente 770 dólares) y perderá tres puntos por cada nueva infracción relacionada con “disturbios, riña y agresión” durante el próximo año.

La decisión ha generado un debate sobre la disciplina en el fútbol juvenil y la responsabilidad de los clubes en el manejo de jóvenes atletas con conductas violentas.

