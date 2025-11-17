TEMAS DE HOY:
Menor ebrio conducción temeraria Robo de motocicleta

16ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Futbolista juvenil recibe suspensión histórica de 99 años por agresión en Israel

El joven de 17 años ya había sido sancionado por agredir a un rival; tras reincidir, la Federación Israelí de Fútbol le aplicó la suspensión más larga en la historia del fútbol juvenil.

Ligia Portillo

Futbolista juvenil recibe suspensión histórica de 99 años por agresión en Israel. Foto: Imagen referencial/Pixabay
Israel

Escuchar esta nota

En un hecho que ha conmocionado al fútbol juvenil israelí, un jugador de 17 años del equipo Holon Yermiyahu fue suspendido por 99 años tras protagonizar su segunda pelea violenta en el campo de juego, según informan medios locales.

El juez del tribunal de la Federación Israelí de Fútbol determinó que el comportamiento del joven, que ya había agredido previamente a un rival a puñetazos, no tiene cabida en el deporte. En aquella primera infracción, el futbolista recibió una suspensión de seis partidos y una segunda oportunidad para enmendar su conducta.

Sin embargo, tras reincidir en la violencia, la autoridad deportiva decidió aplicar la pena máxima, expulsándolo de manera definitiva del fútbol oficial.

El club Holon Yermiyahu también fue sancionado: deberá pagar una multa de 2.500 séqueles (aproximadamente 770 dólares) y perderá tres puntos por cada nueva infracción relacionada con “disturbios, riña y agresión” durante el próximo año.

La decisión ha generado un debate sobre la disciplina en el fútbol juvenil y la responsabilidad de los clubes en el manejo de jóvenes atletas con conductas violentas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

La liga - betis vs atl. madrid

15:45

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD