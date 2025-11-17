“¡Nadie la escuchó!”: Dolor y pedidos de justicia tras la muerte de una menor en Sacaba

Llanto, indignación y un profundo dolor envuelven a una familia y a toda la comunidad educativa de Sacaba, luego de que una adolescente de 13 años se quitara la vida dentro de su colegio. La menor, la única mujer entre cuatro hermanos, había denunciado hace dos semanas que era víctima de bullying. Sin embargo, según los padres de familia, su pedido de ayuda no fue atendido.

Ernesto Suárez, representante de padres de familia, lamentó que la denuncia realizada por la adolescente no haya sido tomada con seriedad. “La niña había acudido al director para pedir protección, pero lamentablemente no recibió ninguna respuesta. Esto llama poderosamente la atención”, declaró.

Los padres relatan que la menor buscó apoyo en la unidad educativa, pero le habrían solicitado “pruebas” del acoso que sufría. “¿Qué pruebas pueden presentar los niños?”, cuestionó otra madre de familia, visiblemente afectada por la noticia.

Hoy, familiares y amigos velan a la joven, describiendo un ambiente desgarrador. “La mamá está inconsolable, era su única hija mujer”, expresaron, exigiendo que la investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que las autoridades educativas “den la cara” por lo sucedido.

Tras el trágico hecho, los padres de familia de la unidad educativa piden una investigación profunda y sanciones claras, además de la presencia permanente de un psicólogo en la institución. “Necesitamos orientación para nuestros hijos. A veces no sabemos cómo ayudarlos porque no tenemos las herramientas”, señalaron.

La preocupación no es nueva. Según los testimonios, en gestiones pasadas ya se reportaron otros casos relacionados con acoso escolar, sin que se implementen medidas efectivas. “No queremos que esto vuelva a repetirse. Tiene que haber justicia y acciones que realmente frenen el bullying”, añadieron.

El suceso ha generado una alerta en Sacaba y ha motivado a que padres de familia soliciten una reunión urgente con autoridades de educación para abordar no solo este caso, sino la situación del bullying en diversas unidades educativas.

Mientras la familia llora una pérdida irreparable, la comunidad clama por respuestas, justicia y un cambio real en la manera en que se atienden las denuncias de acoso escolar. “El bullying hay que tomárselo en serio”, insistieron.

