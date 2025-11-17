“¡Los atropelló frente a nuestra casa!”, contaron los hijos de la pareja arrollada por un policía

El municipio de Vinto (Cochabamba) vive horas de profundo dolor tras la muerte de una pareja de esposos que fue atropellada frente a su casa en la avenida Albina Patiño y Blanco Galindo, por un vehículo conducido por un policía. Familiares, amigos y vecinos acompañan el velorio que se realiza en el domicilio de las víctimas, mientras los hijos reclaman justicia y denuncian presuntas irregularidades en el caso.

“Los atropelló al frente de nuestra casa… Sé que haciendo justicia, pero no van a volver mis papás. ¿Cómo me los va a dejar morir así? Somos tres hermanos. Exijo justicia, que ese hombre pague y no porque sea policía le cubran. Mi mamá era ama de casa y mi papá mecánico tornero. Estaban sanitos, tranquilos, solo cruzaban la calle y ese maldito los atropelló”, declaró entre lágrimas la hija de la pareja.

El hijo de la pareja también expresó su indignación, asegurando que el oficial estaba en posible estado de ebriedad y cuestionando la cobertura que podrían darle sus colegas: “Es aquí, frente a mi casa, me los ha matado. Quiero que las autoridades cumplan con lo que es. No puede ser un policía que tiene que proteger a la gente y ahora ha matado a mis papás. Tenemos cámaras, se ve todo. Han hecho la prueba de alcoholemia y justamente ha salido cero, pero queremos que se haga justicia de verdad”, señaló.

El hermano de una de las víctimas añadió detalles sobre el momento del accidente y los intentos de ocultar responsabilidades, según su testimonio: “Los vecinos vieron todo. En el auto iban como tres policías y el conductor ni siquiera frenó. Parece que querían fugarse y luego cambiaron de posición quién manejaba. La gente está desconcertada; mi hermano era muy alegre, organizaba fútbol en la cancha del sector y siempre ayudaba a todos. Solo pedimos justicia”, dijo entre el dolor y la incredulidad.

La familia insiste en que se investigue a fondo el hecho, asegurando que no descansarán hasta que el responsable pague por lo ocurrido, mientras la comunidad sigue consternada por la pérdida de dos personas reconocidas por su buena voluntad y cercanía con los vecinos.

Mira la programación en Red Uno Play