El comienzo del 2026 no fue tranquilo para Eros Mancuso, futbolista argentino del Fortaleza de Brasil y exjugador de Boca Juniors, quien quedó envuelto en un escándalo policial tras ser acusado de protagonizar una violenta agresión durante una fiesta de Año Nuevo.

Según informaron medios brasileños, el hecho ocurrió durante una celebración que se extendió hasta altas horas de la madrugada, en la que Mancuso compartía con familiares, amigos y compañeros de equipo como Tomás Pochettino y José Herrera. La música y el ruido habrían provocado el enojo de un vecino, quien se acercó a reclamar porque su hija no podía dormir.

De acuerdo con las primeras versiones, la discusión escaló rápidamente y terminó en una pelea física. En ese contexto, el nombre de Mancuso quedó en el centro de la polémica, ya que habría sido señalado como el autor de una agresión extrema: una mordida en la nariz del denunciante. Hasta el momento, no existe un parte policial oficial que confirme esta versión.

Tras la viralización del caso, el futbolista utilizó sus redes sociales para desmentir la acusación y dar su versión de los hechos. Según relató, fue él y su entorno quienes sufrieron una situación violenta.

“En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fuimos sorprendidos por los insultos de un hombre que estaba claramente fuera de control”, expresó Mancuso, quien aseguró que el sujeto ingresó a su vivienda, dañó una puerta y amenazó a los presentes.

El jugador sostuvo que intentaron expulsarlo sin violencia, pero que el hombre recurrió a la agresión física contra uno de sus invitados, lo que obligó a llamar a la policía.

“Estoy bien, al igual que mi familia y amigos. Hoy presentaré una denuncia y no volveré a hablar del tema”, concluyó.

El caso continúa bajo investigación en Brasil, mientras se aguarda conocer la denuncia formal anunciada por Mancuso y un pronunciamiento oficial de las autoridades.

