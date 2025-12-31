El descenso de Wilstermann quedó oficialmente consumado luego de que el Consejo Superior del fútbol boliviano determinara mantener en 16 el número de clubes que competirán en la División Profesional el 2026, ante una propuesta presentada por el mismo club cochabambino de incrementar la cantidad de equipos.

La decisión se tomó la jornada de este miércoles durante una reunión realizada vía Zoom, en la que participaron los representantes de los 16 clubes del balompié nacional. En dicho encuentro, la propuesta presentada por la dirigencia de Wilstermann, que buscaba ampliar el torneo a 18 equipos para evitar la pérdida de categoría, fue sometida a votación.

De manera unánime, los clubes rechazaron la iniciativa, ratificando que el campeonato se mantendrá sin modificaciones estructurales. Con este fallo, el conjunto cochabambino perdió de forma definitiva su lugar en la máxima categoría del fútbol boliviano.

Tras esta resolución, Wilstermann deberá competir en su asociación departamental, buscar la clasificación a la Copa Simón Bolívar y luchar por su retorno a la División Profesional en futuras temporadas. La decisión del Consejo Superior deja todo “tal como está” y cierra cualquier posibilidad administrativa de permanencia para el histórico club rojo.

