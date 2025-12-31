Neymar renueva su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026

El atacante Neymar, máximo goleador de la selección brasileña, renovó este miércoles su contrato con el Santos hasta diciembre de 2026. El futbolista regresó al club en enero pasado, pero no ha logrado una gran regularidad debido a distintas lesiones y operaciones.

“Es aquí donde quiero realizar los sueños que faltan en mi carrera”, afirmó el exdelantero del Barcelona y del PSG, de 33 años, en un emotivo video publicado por el Santos en sus plataformas digitales, en el que confirmó su decisión de permanecer un año más en el club donde inició su trayectoria profesional. EFE

Mira la programación en Red Uno Play