El exfutbolista brasileño Roberto Carlos da Silva, de 52 años y considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, se encuentra estable y fuera de peligro tras ser sometido a una cirugía cardíaca de urgencia en Brasil. La intervención fue necesaria después de que médicos detectaran un problema en su corazón durante unas pruebas médicas que se realizó mientras estaba de vacaciones junto a su familia en su país natal.

Inicialmente, Roberto Carlos acudió al centro médico para un estudio relacionado con un pequeño trombo en una de sus piernas, pero los exámenes complementarios revelaron que una parte de su corazón no funcionaba correctamente, lo que requirió su ingreso inmediato en el hospital.

Los especialistas le realizaron una operación para la colocación de un catéter, procedimiento que estaba previsto durar alrededor de 40 minutos, pero que se extendió cerca de tres horas debido a complicaciones surgidas durante la cirugía. A pesar de ello, el resultado fue favorable y el brasileño logró superar la intervención con éxito.

De acuerdo con información difundida en medios, Roberto Carlos habría sufrido un infarto, lo que motivó la operación de urgencia. Tras la cirugía, el exjugador del Real Madrid y campeón con la selección de Brasil se encuentra en observación médica intensa, donde permanecerá al menos 48 horas más para monitorear su evolución y asegurar que no haya complicaciones posteriores.

En su carrera como futbolista, Roberto Carlos jugó en clubes destacados como el Real Madrid, con el que ganó 13 títulos, incluyendo tres Ligas de Campeones de la UEFA, y también se consagró con la selección brasileña, con la que obtuvo la Copa del Mundo.

