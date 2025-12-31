Gobierno y Codepro logran acuerdo para agilizar trámites de hidrocarburos

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, confirmó la firma de un acuerdo con la Asociación de Productores, con el objetivo de fortalecer el diálogo y facilitar los trámites para los pequeños y medianos productores del sector.

“Codepro es un ente que siempre los va a esperar con los brazos abiertos para trabajar. Le vamos a pedir que a través suyo sea un intermediario más ante el presidente para que gestemos trabajos", dijo el presidente de Codepro, Edward Conde.

"En tanto exista diálogo, habrá acuerdos como este en el cual el ministerio se compromete a quitar las trancas que había en el pasado y que en enero de este año, como dijo el presidente y en compañía de todos los productores, lleguemos a un buen puerto”, aseguró Medinaceli.

Entre los puntos acordados se encuentran la elaboración de la reglamentación para el funcionamiento de unidades de proceso en base al decreto supremo 2552, con el fin de simplificar los requisitos para este tipo de instalaciones; la normativa para viabilizar los permisos y licencias para la compra de recón y crudo de petróleo; y la coordinación con Codepro para establecer una reglamentación que permita la libre importación de diésel por parte de pequeños y medianos productores para consumo propio.

Asimismo, se gestionará una reunión con el Ministerio de Economía para tratar temas relacionados con el IEHD y el IVA de importación de diésel refinado, buscando facilitar las operaciones dentro del sector hidrocarburífero.

