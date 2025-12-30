¡Cuidado viajeros! Hombre fue dopado en un bus y sufrió el robo de Bs 1.500 y su celular

La Policía informó sobre un nuevo caso de dopaje, registrado este lunes en la Terminal de Buses de la ciudad de la Paz. Un ciudadano de 31 años fue la víctima más reciente; tras llegar de Oruro, fue sedado y despojado de sus pertenencias. Las autoridades advierten sobre el "modus operandi" de estos delincuentes.

Con el reciente reporte, la cifra de personas "dopadas" en buses que hacen su recorrido de Oruro a La Paz, primordialmente se eleva a catorce casos registrados, evidenciando una preocupante persistencia de este delito.

Según el reporte oficial, el hombre fue encontrado en un estado de alta vulnerabilidad. Al ser auxiliado por personal de seguridad y efectivos policiales, se constató que los delincuentes le sustrajeron aproximadamente 1.500 bolivianos en efectivo y su teléfono celular.

La Policía de la Terminal ha identificado que los delincuentes suelen operar ganándose la confianza de viajeros que se encuentran cansados o distraídos tras viajes interdepartamentales. Los delincuentes utilizan sedantes de rápida acción que anulan la voluntad de la víctima en pocos minutos.

