Así reflejaron medios internacionales la aprehensión y posterior liberación de Eduardo Del Castillo

La aprehensión del exministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo Del Castillo, ocurrida en la madrugada de este martes, captó la atención de las principales agencias de noticias y medios internacionales. La noticia, que se difundió tras su detención en el aeropuerto internacional de Viru Viru, fue reflejada por la prensa extranjera como una aprehensión a una de las figuras más influyentes del gabinete de Luis Arce.

Cadenas internacionales y diarios de la región, como Infobae (Argentina) y BioBioChile, informaron que Del Castillo fue interceptado por la Policía Boliviana cuando ya se encontraba en el bus de transferencia para abordar un vuelo con destino a Santiago de Chile, con una supuesta conexión final hacia China. Los reportes destacan la ironía de que la misma fuerza policial que Del Castillo dirigió hasta hace pocos meses fuera la encargada de ejecutar su arresto por presunta "obstrucción a la función policial".

Medios como Nuevo Diario de Salta y agencias regionales subrayan que el arresto se produce en un contexto de gran debilidad política para el exministro, quien, tras renunciar a su cargo para postularse a la presidencia en las elecciones de 2025, obtuvo apenas un 3% de los votos.

La prensa internacional interpreta este suceso no solo como un hecho jurídico por desobediencia a controles aeroportuarios, sino como parte de un reordenamiento judicial que afecta a las figuras del gobierno saliente.

Hacia el final de la jornada, la prensa internacional actualizó sus despachos informando que, tras una audiencia de acción de libertad, la justicia determinó la liberación de Del Castillo. No obstante, los medios subrayan que el proceso por obstrucción sigue abierto y que la imagen del exministro, quien fuera considerado el "hombre fuerte" de la seguridad en Bolivia, ha quedado severamente comprometida ante la opinión pública.

