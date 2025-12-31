Se reduce el flujo de pasajeros en la terminal Bimodal y bajan los precios de los pasajes

En la víspera de Año Nuevo, la terminal bimodal de Santa Cruz presenta un flujo reducido de pasajeros, a diferencia de la aglomeración registrada durante la Navidad.

La mayoría de quienes viajan se dirigen hacia Cochabamba, donde los precios de los pasajes oscilan entre 120 y 150 bolivianos.

“En este momento la gente no está viajando mucho”, comentó un vendedor de boletos, mientras señalaba la notable calma en la terminal.

Otros destinos que mantienen cierta demanda son La Paz y Beni, donde los ciudadanos buscan reunirse con sus familiares. Una persona que se dirige hacia la sede de gobierno mencionó que adquirió su pasaje por 250 bolivianos.

La tranquilidad en la terminal contrasta con la habitual congestión de viajeros que se observa en temporadas de mayor movimiento, reflejando que muchos prefieren quedarse en la ciudad durante esta festividad.

