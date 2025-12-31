Pasajes interdepartamentales subirán 40%: vendedores esperan circular para aplicar nuevas tarifas

Vendedores de pasajes de la terminal Bimodal de Santa Cruz confirmaron que, a partir del 2 de enero, entrará en vigencia un incremento del 40% en los pasajes interdepartamentales, tras un acuerdo alcanzado entre la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y el sector del transporte nacional.

Aunque el reajuste fue definido a nivel nacional, los operadores señalaron que aún no recibieron la circular oficial.

“Al momento acá no nos ha pasado todavía la circular, eso ya es parte administrativa”, indicó un vendedor, quien añadió que el incremento ayudaría a reducir reclamos de los usuarios. “Estaría bien para que la gente no se esté quejando”, sostuvo.

Desde el sector afirmaron que el porcentaje acordado fue aceptado por los propietarios de las empresas.

“Eso ya lo ven los dueños, si ellos han aceptado debe ser conveniente”, señaló otro vendedor, aclarando que el objetivo es mantener el servicio para los pasajeros. “Más vemos por la gente, por los pasajeros, hay personas que a veces no tienen y se hace alcanzar”, expresó.

Los vendedores también explicaron que algunas tarifas ya fueron ajustadas debido al aumento de los costos operativos. “El precio establecido era 131 bolivianos y ahora estamos dando a 150, pero no hay muchos pasajeros, nos falta demanda para poder llenar”, manifestaron.

El incremento del 40% será aplicado de manera transitoria por un periodo de 180 días en todas las rutas interdepartamentales del país, por lo que los vendedores recomendaron a los pasajeros informarse sobre las tarifas oficiales antes de adquirir sus boletos.

