A plena luz del día y en una de las autopistas más transitadas del conurbano bonaerense, un motociclista fue víctima de un violento robo comando que quedó registrado en video. El hecho ocurrió este domingo por la tarde sobre la Autopista Ricchieri , a la altura del Mercado Central, cuando una banda de al menos seis motochorros armados lo interceptó y le robó la moto en cuestión de segundos.

La víctima, identificada como Guillermo , regresaba a su casa después de pasar el día en el partido de Ezeiza. Eran cerca de las 17:00 cuando, a unos dos kilómetros del pico, el escenario cambió de forma abrupta. Una moto con dos ocupantes se cruzó delante suyo, mientras otros lo flanquearon por ambos costados. Todo indica que otro vehículo actuaba como apoyo desde atrás.

Los delincuentes, todos armados, actuaron de manera coordinada y precisa , como si conocieran al detalle la zona y la mecánica del ataque. Uno de ellos obligó a Guillermo a detenerse, lo revisó en busca de objetos de valor y, pese a la amenaza, le dejó el celular.

En medio de la tensión, el motociclista solo atinó a suplicar por su vida .

“ Pará, pará… tomá, tomá. Te doy la moto, no me hagan nada ”, se escucha decir en el audio del video grabado por la cámara que llevaba en el casco.

El asaltante tomó el rodado y empujó violentamente a la víctima, que logró alejarse del lugar aturdido y en estado de shock. Minutos después, fue auxiliado por un automovilista que presentó la escena y lo trasladó hasta la comisaría de Tapiales , donde realizó la denuncia.

El robo ocurrió en una zona con alto tránsito vehicular y presencia de cámaras de seguridad , en una autopista clave que conecta la Ciudad de Buenos Aires con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°12 de San Justo , a cargo del fiscal Matías Nahuel Marando . El testimonio de la víctima, junto con el video del casco y las cámaras de la zona, serán claves para identificar a los responsables.

