Al menos un civil muerto y cuatro heridos por ataque de drones en región rusa de Bélgorod

Moscú, 30 dic (EFE)

Al menos un civil ruso murió y otros cuatro resultaron heridos tras ataques de drones en la región fronteriza rusa de Bélgorod, según informó hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

"Durante un nuevo ataque del Ejército ucraniano murió un civil, cuatro resultaron heridos", señaló en Telegram.

Gladkov señaló que en la autopista Grúshevka-Piátnitskoye del distrito Volokonovski murió una mujer tras el impacto de un dron FPV ucraniano contra el automóvil en el que viajaba.

Junto a la mujer en el automóvil se hallaba un hombre, que sufrió una concusión y varias heridas provocadas por esquirlas en la espalda y el hombro.

En las localidades de Bessónovka y Belianka dos hombres resultaron heridos tras ataques de drones FPV contra el automóvil y el tractor en el que se trasladaban.

Ucrania ataca prácticamente a diario las zonas fronterizas rusas, en particular las Bélgorod y Kursk, con drones ligeros, causando numerosas bajas en la población civil.EFE

