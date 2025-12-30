Menor de tres años sufre amputación tras accidente en escaleras eléctricas de centro comercial en México

Un lamentable accidente ocurrido en el World Trade Center (WTC) de la capital mexicana encendió las alarmas sobre la seguridad en espacios públicos. Un niño de apenas tres años y medio sufrió la pérdida de un dedo del pie tras quedar atrapado en el mecanismo de una de las escaleras eléctricas del complejo, ubicado en la colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

El incidente

De acuerdo con los reportes oficiales, el menor se encontraba en el tercer piso acompañado de su madre cuando su calzado quedó atorado en el sistema de transporte vertical. El mecanismo succionó el pie derecho del niño, provocando momentos de angustia entre los visitantes que presenciaron el hecho, según reporta Infobae.

A pesar de los esfuerzos de las personas presentes por liberar al pequeño, fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de emergencia. Elementos de Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez y paramédicos realizaron las maniobras de rescate pertinentes.

Atención médica y estado de salud

Tras ser liberado, los socorristas confirmaron que la gravedad de la presión ejercida por la maquinaria provocó la amputación de uno de los dedos del pie. El menor fue estabilizado en el sitio y trasladado de urgencia al Hospital Español. Actualmente, se reporta que el niño se encuentra bajo observación médica especializada, recibiendo tratamiento para asegurar una evolución favorable y prevenir complicaciones.

Inspecciones y medidas preventivas

A raíz de este suceso, las autoridades locales informaron que se llevarán a cabo inspecciones rigurosas al equipo de transporte vertical del WTC para determinar si existió alguna falla técnica o falta de mantenimiento.

Expertos en seguridad recalcaron la importancia de seguir medidas estrictas al utilizar estos equipos con menores:

Ubicación: Los niños siempre deben ir en el centro del escalón, lejos de los bordes laterales.

Calzado: Se recomienda especial precaución con calzado blando o de goma, propenso a atorarse en los peines de la escalera.

Supervisión: Mantener a los menores de la mano y evitar que se sienten o jueguen en los escalones.

Este caso reabrió el debate sobre la responsabilidad compartida entre administradores de inmuebles y usuarios, subrayando que la seguridad en estos centros de alta afluencia debe ser la máxima prioridad.

