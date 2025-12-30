Enero con descanso extra: Bolivia tendrá tres feriados y un fin de semana largo

Enero arranca con buenas noticias para los trabajadores. El Gobierno determinó, mediante Decreto Supremo , que el viernes 2 de enero sea feriado nacional, con el objetivo de fortalecer el turismo interno y dinamizar la economía.

Con esta decisión, el descanso por Año Nuevo se extenderá por cuatro días consecutivos , ya que el jueves 1 de enero es feriado nacional, seguido del viernes 2 y el fin de semana.

“ Hemos aprobado el decreto supremo que declara feriado el 2 de enero, con el objetivo de que el turismo se convierta en una fuente importante de ingresos para el país ”, señaló el ministro de Trabajo, Édgar Morales .

La autoridad explicó que la medida se respalda en los resultados positivos del feriado extendido de Navidad. “Durante ese fin de semana se registró un movimiento económico significativo, lo que demuestra el impacto positivo de este tipo de decisiones”, afirmó.

Según datos del Ejecutivo, se prevé que el feriado largo de Año Nuevo genere un movimiento económico cercano a 146 millones de bolivianos, impulsado por un sector turístico que aún se encuentra en proceso de reactivación.

El feriado del 22 de enero se mantiene

El tercer feriado del mes será el 22 de enero , Día del Estado Plurinacional de Bolivia. El ministro Morales confirmó que esta fecha se mantiene inamovible , descartando cualquier traslado.

Explicó que, inicialmente, se evaluó mover este feriado al 2 de enero, pero la propuesta fue descartada en el gabinete para evitar conflictos sociales.

“ No queremos generar malas interpretaciones ni problemas con algunos sectores ”, sostuvo.

Sobre los actos oficiales del 22 de enero, Morales indicó que aún no existe una programación definida y que el tema será analizado más adelante.

Antes del anuncio oficial, algunos sectores políticos cuestionaron la vigencia de este feriado. El diputado Israel Mérida (Libre) planteó su eliminación, argumentando que fue instaurada mediante decreto supremo y no por ley. Sin embargo, el Ejecutivo decidió evitarlo.

El feriado del 22 de enero fue instituido durante el Gobierno del MAS para conmemorar la proclamación del Estado Plurinacional en 2010, y continúa generando debate político cada gestión.

