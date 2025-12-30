El TED Santa Cruz acelera la revisión de 5.607 candidaturas para las Subnacionales 2026

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz inició una fase crítica de cara a las Elecciones Subnacionales 2026. La vocal de la institución, Adelaida Yamba Guipi, informó en Que No Me Pierda que el organismo se encuentra bajo un régimen de trabajo intenso para procesar el volumen masivo de documentos presentados por los aspirantes a cargos públicos.

Con un total de 5.607 candidaturas inscritas, el ente electoral enfrenta el desafío de validar los requisitos legales en un tiempo récord. Según Yamba, el equipo técnico ya ha logrado un 10% de avance en la verificación de la documentación, una tarea que califica como un "reto grande" debido a la magnitud de los datos.

Verificación rigurosa y inhabilitaciones

La vocal fue enfática al señalar que no habrá flexibilidad con aquellos que omitieron la documentación exigida por ley. Yamba advirtió que el simple hecho de inscribirse no garantiza la participación, especialmente para quienes no presentaron los respaldos necesarios.

"Como mencionó el presidente del Tribunal Electoral, hay candidatos que han presentado solamente el carnet de identidad donde automáticamente se le va a ver la inhabilitación", sentenció la autoridad.

Entre los documentos indispensables que están siendo cotejados por el personal capacitado se encuentran: cédula de identidad vigente, libreta de servicio militar (obligatorio para varones), certificado de solvencia fiscal, certificación de militancia partidaria e inexistencia de sentencias ejecutoriadas o juicios pendientes.

Trabajo por tiempo materia y transparencia

Para cumplir con los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TED Santa Cruz ha redoblado sus esfuerzos humanos. "Estamos trabajando 24/7 para cumplir y así dar la transparencia que corresponde a la ciudadanía", afirmó Yamba, destacando que el personal técnico trabaja sin pausas, incluyendo fines de semana y feriados.

La autoridad también adelantó las fechas clave para el proceso de impugnaciones, periodo en el cual la ciudadanía y los partidos podrán presentar demandas de inhabilitación.

"La presentación de la demanda de la inhabilitación va a ser desde el 10 de enero hasta el 7 de marzo, que vamos a estar recibiendo todas las impugnaciones en la oficina del Tribunal Electoral Departamental", agregó.

La vocal aseguró que el proceso se llevará a cabo bajo estrictos estándares de responsabilidad. "A partir de ahora, nosotros vamos a cumplir con el cronograma que menciona el Tribunal Supremo Electoral y lo vamos a hacer cumplir de manera transparente y responsable".

