¿Necesitas circular el día de elecciones? TSE habilita sistema para solicitar permisos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este viernes que habilitó el sistema para que los ciudadanos puedan solicitar permisos de circulación vehicular durante la jornada de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo.

De acuerdo con un comunicado del Órgano Electoral, las solicitudes deberán realizarse entre el 14 y el 19 de marzo a través del Sistema de Permisos de Circulación de Vehículos Motorizados Terrestres, disponible en la plataforma digital del organismo electoral.

“Las solicitudes podrán realizarse del 14 al 19 de marzo ingresando al siguiente enlace: https://plataformaciudadanos.oep.org.bo”, señala el comunicado oficial.

El TSE precisó que el trámite es gratuito y se otorgará únicamente a las personas que cumplan con los requisitos establecidos.

Requisitos para solicitar el permiso

Para acceder al permiso de circulación, los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos en formato digital:

Nota de solicitud debidamente justificada y firmada.

Fotocopia del RUAT del vehículo.

Fotocopia de la licencia de conducir.

El Órgano Electoral explicó que, una vez revisada la documentación, se evaluará la solicitud y se otorgará el permiso correspondiente en los casos que cumplan con las condiciones establecidas.

Vehículos exentos del trámite

El TSE también aclaró que existen instituciones y servicios que no necesitan solicitar este permiso, entre ellos:

Servidores públicos del Tribunal Supremo Electoral.

Policía Boliviana y Bomberos.

Fuerzas Armadas.

Ambulancias y vehículos de emergencia.

Vehículos de la prensa.

Finalmente, el Tribunal recordó que este permiso es el único documento válido que autoriza la circulación de vehículos durante la jornada electoral, en la que rige la restricción de movilidad establecida por la normativa electoral.

Mira la programación en Red Uno Play