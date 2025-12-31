DS 5503: Gobierno convoca a diálogo para el 5 de enero en Casa Grande

A través de cartas oficiales firmadas por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, el Gobierno convocó a un diálogo a los sectores movilizados para el lunes 5 de enero, a las 11:00 de la mañana, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo.

Las misivas fueron dirigidas a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana y al Comité Ad Hoc de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia.

Según la convocatoria, el objetivo del encuentro es intercambiar criterios sobre el Decreto Supremo 5503, aclarar dudas y avanzar hacia consensos con los sectores movilizados, priorizando el bienestar del país.

“El diálogo que proponemos se instalará el lunes 5 de enero de 2026, a horas 11:00, en instalaciones de la Casa Grande del Pueblo, con la participación de los ministros de Estado, con el objetivo de intercambiar criterios, aclarar dudas, escuchar propuestas y avanzar hacia consensos posibles que prioricen el bienestar del país”, señalan las cartas.

El Gobierno espera que la convocatoria permita desactivar los conflictos sociales y encaminar una solución concertada en torno al DS 5503, en un contexto marcado por movilizaciones y demandas de distintos sectores.

Foto: Carta de invitación al Diálogo

