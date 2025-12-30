¡Tome sus previsiones! Permisos de viaje para menores se entregarán hasta las 13.00 horas del miércoles

En la antesala de las fiestas de fin de año, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones y realizar con anticipación los permisos de viaje para los menores de edad. Esto, debido a que la jornada laboral del 31 de diciembre será reducida.

De acuerdo con el Decreto Supremo 044/2025, el Ministerio de Trabajo dispuso horario continuo hasta las 13:00, una medida de cumplimiento obligatorio para la administración pública a nivel nacional. La reducción de horario podría generar filas o retrasos en trámites de último momento.

FOTO: Ministerio de Trabajo

Los niños y adolescentes que viajen dentro o fuera del país deben contar con el permiso correspondiente, un documento que es obligatorio y busca garantizar su seguridad. Desde la Defensoría de la Niñez recordaron que el trámite es completamente gratuito y, si se presentan todos los requisitos, se entrega de manera inmediata.

El horario de atención en los puntos habilitados será de 8:00 a 13:00, y el proceso tarda entre cinco y diez minutos. A finales de noviembre, la Defensoría informó que se habilitó un punto adicional en la terminal de buses Bimodal para facilitar la atención.



Mira la programación en Red Uno Play