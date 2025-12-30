Cocine rico y a bajo costo: Conozca dónde se instalará la feria del Productor al Consumidor

La feria del Productor al Consumidor se desarrollará durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad y municipios cercanos, el objetivo es ofrecer alimentos frescos a precios accesibles directamente del campo a la mesa de las familias.

Ayer, en el último lunes del año, la feria se instaló en el barrio Lucerito, sobre la avenida Jenecherú, a la altura del séptimo anillo, los vecinos aprovecharon la variedad de productos y los costos reducidos. Para este martes, los productores atenderán en la cancha Fani Antelo, ubicada en Villa Pillín, sobre la avenida Beni entre el tercer y cuarto anillo.

El cronograma continuará el miércoles en el municipio de Warnes, específicamente en el centro comercial Santa Rosita. Mientras que el sábado 3 de enero de 2026, la feria llegará a Valle Sánchez, al costado de la plaza principal. El domingo 4 de enero, los puntos habilitados serán el nuevo mercado de Pailón y la plaza de Tres Cruces.

Esta iniciativa se caracteriza por eliminar intermediarios, permitiendo que los productores ofrezcan sus productos de manera directa a la población, lo que se traduce en precios más bajos. Los organizadores habilitaron el número 76074893 para mayor información.



