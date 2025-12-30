TEMAS DE HOY:
Último martes del 2025: ¿Cómo estará el clima en Santa Cruz?

Así se presenta el clima en Santa Cruz para los próximos días y cómo podría afectar la rutina de los ciudadanos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/12/2025 9:36

Santa Cruz, Bolivia

Santa Cruz de la Sierra se despide del año con un clima cálido y húmedo, ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre.

Este martes arrancó con una temperatura mínima de 22 grados centígrados y una actual de 27 grados, con el cielo completamente nublado y vientos del suroeste que alcanzan los 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde se prevén lloviznas intermitentes acompañadas de sol, con una mínima de 27 y máxima de 28 grados. Los vientos cambiarán al noroeste y alcanzarán los 51 kilómetros por hora. En la noche continuarán las lloviznas, la temperatura oscilará entre 24 y 25 grados, y los vientos se mantendrán del noroeste a 36 kilómetros por hora.

Para los próximos tres días

El miércoles, último día del año, no habrá probabilidades de lluvia; se registrará una mínima de 23 y una máxima de 32 grados, con vientos del noroeste a 49 kilómetros por hora.

El jueves 1 de enero de 2026 iniciará con lloviznas, una mínima de 24 y máxima de 32 grados, en un clima bochornoso con alta humedad y vientos del noroeste a 49 kilómetros por hora.

Para el viernes 2 de enero, feriado, cesarán las lluvias y se tendrá un cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 23 y 32 grados y vientos constantes del noroeste.

Esta situación climática permitirá que los ciudadanos disfruten del fin de semana y de los primeros días del año con actividades al aire libre, en piscinas o realizando churrascos,

