Tradiciones de Año Nuevo: 7 rituales extraños alrededor del mundo

Mientras que para muchos la llegada de un nuevo año se suele resumir en una cena familiar y fuegos artificiales, en diversos rincones del planeta el cambio de calendario se vive con una intensidad que roza lo surrealista. Estas prácticas, lejos de ser simples supersticiones, son pilares culturales que buscan la purificación, la resolución de conflictos o la predicción del destino a través de métodos que incluyen desde el fuego hasta el contacto con el más allá.

Lo que para un extranjero podría parecer un acto de vandalismo o una excentricidad, para estas comunidades es el protocolo esencial para garantizar que los próximos doce meses lleguen cargados de fortuna. Conócelos a continuación:

Lanzamiento de muebles por la ventana (Italia y Sudáfrica)

En algunas partes de Nápoles y en el barrio de Hillbrow en Johannesburgo, la gente suele lanzar muebles viejos, televisores o colchones por la ventana. El simbolismo es directo: deshacerse de lo viejo y pesado del año pasado para dejar espacio a lo nuevo.

En Sudáfrica e Italia es habitual lanzar muebles por la ventana en Año Nuevo.

Hablar con los animales (Rumania)

En las zonas rurales de Rumania, los granjeros intentan escuchar a sus animales durante la Nochevieja. Según la leyenda, si los animales logran "hablar" y el granjero los entiende, tendrá mala suerte. Si los animales permanecen en silencio, el año será próspero.

El "Takanakuy" o peleas a puño limpio (Perú)

En la provincia de Chumbivilcas, los residentes se enfrentan en duelos de boxeo para resolver conflictos pendientes. La idea es que, al pelear, los rencores se quedan en el año viejo y la comunidad comienza el primero de enero en paz.

Lanzar platos contra las puertas (Dinamarca)

Los daneses guardan platos viejos durante todo el año para estrellarlos contra las puertas de sus amigos y familiares. Cuantos más trozos de porcelana encuentres frente a tu casa, más popular eres y más buena suerte tendrás.

Lanzar platos rotos en Dinamarca es una práctica habitual en Dinamarca durante la celebración de Año Nuevo.

Quemar "viejos" o efigies (Ecuador y Colombia)

Se elaboran monigotes de papel o aserrín que representan el "año viejo" y se queman a medianoche. Es un ritual de purificación por fuego para borrar los fracasos del pasado.

Dormir en el cementerio (Chile)

En la ciudad de Talca, cientos de personas celebran la llegada del año en el cementerio municipal para acompañar a sus familiares fallecidos con velas y música clásica.

El desfile de las bolas de fuego (Escocia)

En Stonehaven, los hombres desfilan balanceando enormes bolas de fuego sobre sus cabezas. El fuego se utiliza para quemar los espíritus malignos y limpiar el aire antes del nuevo año.

El desfile con bolas de fuego es una tradición en Escocia.

