¿Todavía no hiciste tu ITV? Ojo: desde enero llegan multas y controles

La Inspección Técnica Vehicular fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2025; desde el 1 de enero de 2026, Tránsito aplicará sanciones en todo el país.

Silvia Sanchez

29/12/2025 12:28

Foto archivo ABI
Bolivia

Si todavía no hiciste la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025–2026, aún estás a tiempo, pero el reloj corre. La Policía Boliviana amplió de manera excepcional el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero advirtió que desde el 1 de enero de 2026 comenzarán los controles y las multas en todo el territorio nacional.

La ITV es obligatoria y permite verificar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad vial, tanto para conductores como para peatones.

¿Dónde se realiza la ITV?

La inspección se lleva a cabo en más de 150 puntos habilitados a nivel nacional, bajo supervisión de la Policía Boliviana.

👉 Puedes ubicar el punto más cercano a tu zona ingresando a: 
policiadnfr.gob.bo/#puntos-inspeccion

¿Cuánto cuesta?

  • Vehículos particulares: Bs 30

  • Vehículos de servicio público: Bs 20

Requisitos indispensables

Para realizar la ITV necesitas:

  • No tener multas pendientes de tránsito

  • RUAT (original y fotocopia)

  • Cédula de identidad vigente

  • Licencia de conducir vigente

  • Comprobante de pago

  • Presencia física del vehículo

  • Accesorios de seguridad exigidos (botiquín, gata, triángulos, etc.)

¿Qué pasa si no haces la ITV?

Desde enero de 2026, circular sin la ITV vigente implica:

  • Multa inicial de Bs 100

  • Sanciones por reincidencia que pueden superar los Bs 250

  • Pago obligatorio de la roseta vencida

  • Prohibición de circular y riesgo de nuevas papeletas en operativos urbanos y carreteros

¿Por qué es importante hacerla?

Además de evitar multas, la ITV:

  • Garantiza mayor seguridad vial

  • Reduce accidentes por fallas mecánicas

  • Es un requisito legal obligatorio en Bolivia

Recomendación: si aún no realizaste la ITV, aprovecha los últimos días de diciembre y evita comenzar el 2026 con multas y problemas en los controles policiales.

