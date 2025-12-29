¿Todavía no hiciste tu ITV? Ojo: desde enero llegan multas y controles

La Inspección Técnica Vehicular fue ampliada hasta el 31 de diciembre de 2025; desde el 1 de enero de 2026, Tránsito aplicará sanciones en todo el país.
29/12/2025 12:28
Escuchar esta nota
Si todavía no hiciste la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2025–2026, aún estás a tiempo, pero el reloj corre. La Policía Boliviana amplió de manera excepcional el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero advirtió que desde el 1 de enero de 2026 comenzarán los controles y las multas en todo el territorio nacional.
La ITV es obligatoria y permite verificar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad vial, tanto para conductores como para peatones.
¿Dónde se realiza la ITV?
La inspección se lleva a cabo en más de 150 puntos habilitados a nivel nacional, bajo supervisión de la Policía Boliviana.
👉 Puedes ubicar el punto más cercano a tu zona ingresando a:
policiadnfr.gob.bo/#puntos-inspeccion
¿Cuánto cuesta?
Vehículos particulares: Bs 30
Vehículos de servicio público: Bs 20
Requisitos indispensables
Para realizar la ITV necesitas:
No tener multas pendientes de tránsito
RUAT (original y fotocopia)
Cédula de identidad vigente
Licencia de conducir vigente
Comprobante de pago
Presencia física del vehículo
Accesorios de seguridad exigidos (botiquín, gata, triángulos, etc.)
¿Qué pasa si no haces la ITV?
Desde enero de 2026, circular sin la ITV vigente implica:
Multa inicial de Bs 100
Sanciones por reincidencia que pueden superar los Bs 250
Pago obligatorio de la roseta vencida
Prohibición de circular y riesgo de nuevas papeletas en operativos urbanos y carreteros
¿Por qué es importante hacerla?
Además de evitar multas, la ITV:
Garantiza mayor seguridad vial
Reduce accidentes por fallas mecánicas
Es un requisito legal obligatorio en Bolivia
Recomendación: si aún no realizaste la ITV, aprovecha los últimos días de diciembre y evita comenzar el 2026 con multas y problemas en los controles policiales.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55