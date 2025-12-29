Los 10 multimillonarios que más ganaron en 2025 según Forbes

Entre los 3.100 multimillonarios del mundo, estos 10 nombres concentraron la mayor parte de las ganancias de 2025, reflejando el impacto de la tecnología y la IA en la creación de riqueza global.
29/12/2025 14:00
Escuchar esta nota
En 2025, un pequeño grupo de magnates concentró $us 730.000 millones en ganancias, impulsados por el auge bursátil, la inteligencia artificial y estrategias empresariales clave. Forbes identificó a los diez grandes ganadores del año:
10. Carlos Slim Helú
Patrimonio: $us 101.600 millones
Ganancia anual: $us 24.300 millones
Controla América Móvil y Grupo Carso, con ingresos crecientes y contratos energéticos estratégicos.
9. Mark Zuckerberg
Patrimonio: $us 226.800 millones
Ganancia anual: $us 24.300 millones
Meta reportó un crecimiento del 21% gracias a su apuesta por la inteligencia artificial.
8. Masayoshi Son
Patrimonio: $us 56.100 millones
Ganancia anual: $us 25.400 millones
SoftBank invirtió fuertemente en IA, incluyendo la compra de Ampere Computing por USD 6.500 millones.
7. Germán Larrea Mota Velasco
Patrimonio: $us 51.400 millones
Ganancia anual: $us 25.600 millones
Impulsado por el alza del cobre y otros minerales en Grupo México.
6. Amancio Ortega
Patrimonio: $us 145.200 millones
Ganancia anual: $us 28.700 millones
Fundador de Inditex, dueño de Zara; obtuvo récord de ganancias netas y dividendos multimillonarios.
5. Larry Ellison
Patrimonio: $us 250.300 millones
Ganancia anual: $us 40.600 millones
Cofundador de Oracle, impulsó acciones gracias a IA y movimientos estratégicos en medios y entretenimiento.
4. Jensen Huang
Patrimonio: $us 159.500 millones
Ganancia anual: $us 42.300 millones
CEO de Nvidia, la primera firma cotizante en superar USD 5 billones, gracias a chips para IA.
3. Sergey Brin
Patrimonio: $us 235.100 millones
Ganancia anual: $us 86.100 millones
Cofundador de Google, impulsado por el desempeño bursátil de Alphabet y su liderazgo en IA.
2. Larry Page
Patrimonio: $us 254.700 millones
Ganancia anual: $us 98.700 millones
Cofundador de Google; ingresos récord y éxito del lanzamiento de Gemini 3, su plataforma de IA.
1. Elon Musk
Patrimonio: $us 754.400 millones
Ganancia anual: USD 333.200 millones (~USD 935 millones diarios)
SpaceX valuada en USD 800.000 millones, Tesla subió 22%, y xAI Holdings avanzó en fondos de IA.
Entre los 3.100 multimillonarios del mundo, estos 10 nombres concentraron la mayor parte de las ganancias de 2025, reflejando el impacto de la tecnología y la IA en la creación de riqueza global.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45