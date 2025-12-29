TEMAS DE HOY:
Los 10 multimillonarios que más ganaron en 2025 según Forbes

 Entre los 3.100 multimillonarios del mundo, estos 10 nombres concentraron la mayor parte de las ganancias de 2025, reflejando el impacto de la tecnología y la IA en la creación de riqueza global.

Silvia Sanchez

29/12/2025 14:00

Imagen captura RR.SS. Portal Freepick
Mundo

En 2025, un pequeño grupo de magnates concentró $us 730.000 millones en ganancias, impulsados por el auge bursátil, la inteligencia artificial y estrategias empresariales clave. Forbes identificó a los diez grandes ganadores del año:

10. Carlos Slim Helú

  • Patrimonio: $us 101.600 millones

  • Ganancia anual: $us 24.300 millones

  • Controla América Móvil y Grupo Carso, con ingresos crecientes y contratos energéticos estratégicos.

9. Mark Zuckerberg

  • Patrimonio: $us 226.800 millones

  • Ganancia anual: $us 24.300 millones

  • Meta reportó un crecimiento del 21% gracias a su apuesta por la inteligencia artificial.

8. Masayoshi Son

  • Patrimonio: $us 56.100 millones

  • Ganancia anual: $us 25.400 millones

  • SoftBank invirtió fuertemente en IA, incluyendo la compra de Ampere Computing por USD 6.500 millones.

7. Germán Larrea Mota Velasco

  • Patrimonio: $us 51.400 millones

  • Ganancia anual: $us 25.600 millones

  • Impulsado por el alza del cobre y otros minerales en Grupo México.

6. Amancio Ortega

  • Patrimonio: $us 145.200 millones

  • Ganancia anual: $us 28.700 millones

  • Fundador de Inditex, dueño de Zara; obtuvo récord de ganancias netas y dividendos multimillonarios.

5. Larry Ellison

  • Patrimonio: $us 250.300 millones

  • Ganancia anual: $us 40.600 millones

  • Cofundador de Oracle, impulsó acciones gracias a IA y movimientos estratégicos en medios y entretenimiento.

4. Jensen Huang

  • Patrimonio: $us 159.500 millones

  • Ganancia anual: $us 42.300 millones

  • CEO de Nvidia, la primera firma cotizante en superar USD 5 billones, gracias a chips para IA.

3. Sergey Brin

  • Patrimonio: $us 235.100 millones

  • Ganancia anual: $us 86.100 millones

  • Cofundador de Google, impulsado por el desempeño bursátil de Alphabet y su liderazgo en IA.

2. Larry Page

  • Patrimonio: $us 254.700 millones

  • Ganancia anual: $us 98.700 millones

  • Cofundador de Google; ingresos récord y éxito del lanzamiento de Gemini 3, su plataforma de IA.

1. Elon Musk

  • Patrimonio: $us 754.400 millones

  • Ganancia anual: USD 333.200 millones (~USD 935 millones diarios)

  • SpaceX valuada en USD 800.000 millones, Tesla subió 22%, y xAI Holdings avanzó en fondos de IA.

 Entre los 3.100 multimillonarios del mundo, estos 10 nombres concentraron la mayor parte de las ganancias de 2025, reflejando el impacto de la tecnología y la IA en la creación de riqueza global.

