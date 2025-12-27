China rompe otro récord: así inauguró el túnel más largo del mundo

China volvió a marcar un récord mundial en infraestructura con la inauguración del túnel de Shengli, el túnel de autopista continuo más largo del planeta, con 22,13 kilómetros de extensión. La obra fue puesta en servicio este viernes y atraviesa la imponente cordillera de Tianshan, en la región autónoma uygur de Xinjiang, al noroeste del país.

El túnel forma parte de la autopista G0711 Urumqi–Yuli, que conecta el norte y el sur de Xinjiang y permite atravesar la cordillera en apenas 20 minutos, un recorrido que antes podía demandar varias horas por rutas de montaña, según reportaron medios estatales chinos.

De siete horas a solo tres

La cordillera de Tianshan, que se extiende a lo largo de unos 2.500 kilómetros, históricamente dividió Xinjiang en dos grandes regiones. Hasta ahora, el trayecto entre Urumqi, capital regional, y Korla, la principal ciudad del sur, podía tardar alrededor de siete horas. Con la nueva autopista, el tiempo de viaje se redujo a unas tres horas.

El proyecto demandó cinco años de construcción, cubre un trazado total de 324,7 kilómetros y requirió una inversión cercana a los 46.700 millones de yuanes (unos 6.630 millones de dólares). En algunos tramos, la complejidad del terreno obligó a que más del 90% del recorrido esté compuesto por puentes y túneles.

Un reto de ingeniería extrema

La construcción del túnel Shengli no fue sencilla. La infraestructura alcanza una profundidad máxima de más de 1.100 metros y atraviesa 16 zonas de fallas geológicas activas, lo que obligó a aplicar soluciones técnicas de altísima complejidad para garantizar la seguridad.

Las autoridades chinas detallaron que el proyecto enfrentó cinco grandes desafíos: alta presión del terreno, actividad sísmica, exigencias ambientales, frío extremo y gran altitud. Estas condiciones convierten al túnel en una de las obras de ingeniería más complejas jamás ejecutadas en el país.

Impacto económico y estratégico

Más allá del récord mundial, el gobierno chino destacó que la autopista será clave para impulsar la integración económica de Xinjiang, reducir costos logísticos y fortalecer los flujos comerciales internos, además de abrir nuevas rutas para el comercio internacional.

Con esta megaobra, China consolida su liderazgo global en infraestructura y demuestra su capacidad para desarrollar proyectos de gran escala, incluso en entornos extremos, combinando planificación a largo plazo y tecnología de punta.

