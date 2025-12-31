Cívicos cruceños piden investigación contra exministro Del Castillo

Tras la aprehensión del exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el Comité Pro Santa Cruz exigió que la justicia actúe con rigurosidad y transparencia. El vicepresidente de la entidad cívica, Agustín Zambrana, fue el encargado de fijar la postura institucional, recordando las acciones del exfuncionario durante su gestión.

Críticas a la gestión de Del Castillo

Zambrana fue tajante al calificar la trayectoria de la exautoridad, señalando que su figura está ligada a prácticas irregulares. "Eduardo del Castillo representa el matonaje, la persecución a cientos de bolivianos durante la época del MAS", afirmó el líder cívico. Asimismo, sostuvo que el exministro representa "el abuso a la ley" y el "violentar permanentemente la norma jurídica".

Exigencia de justicia por casos emblemáticos

El Comité exige que las investigaciones actuales sean "concretas, directas y de profundidad" respecto a diversos sucesos que marcaron la gestión de Del Castillo. Entre los puntos mencionados por Zambrana destacan:

Persecución a líderes cruceños: Se recordó el "secuestro" del gobernador Luis Fernando Camacho y la imputación a figuras como Reinerio Vargas, Vicente Cuéllar y José Luis Santisteban tras el paro de los 36 días.

Vínculos con el narcotráfico: Zambrana mencionó que el exministro está "sindicado y señalado por los mismos narcotraficantes" por presunto encubrimiento.

Llamado al debido proceso

Pese a las duras críticas, el Comité Pro Santa Cruz enfatizó que no buscan una justicia basada en la venganza, sino en la legalidad. "Aquí no tiene que haber revanchismo, tiene que haber debidos procesos con investigaciones profundas", señaló Zambrana, instando a que el sistema judicial actúe de forma que el ciudadano boliviano perciba una verdadera aplicación de la ley y no simplemente un "show".

