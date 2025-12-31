Este miércoles 31 de diciembre vence el plazo para la inspección técnica vehicular

El plazo para realizar la inspección técnica vehicular concluye este miércoles 31 de diciembre, y las autoridades recuerdan a los conductores que atenderán hasta el último vehículo que llegue.

Durante esta jornada se registró una alta afluencia de vehículos en los puntos de inspección. Según el sargento mayor Néstor Quispe, se lograron revisar aproximadamente 50 motorizados, entre vehículos de cuatro y dos ruedas, cifra superior a la de días anteriores.

“Hoy hubo mucha afluencia, hemos tratado de atender lo más rápido posible y la gente se retiró conforme. Invitamos a quienes aún no realizaron su inspección a acercarse mañana; estaremos atendiendo desde las ocho de la mañana hasta el último usuario que llegue”, indicó Quispe.

Los requisitos para realizar la inspección incluyen el depósito bancario con el motivo de inspección técnica vehicular, RUAT, cédula de identidad y una fotocopia de la licencia de conducir.

Se recomienda a los conductores no dejar la inspección para última hora, considerando la alta demanda que se ha registrado en los últimos días; además de que no habrá ampliación.

