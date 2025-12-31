“Si me movía, me disparaban”: repartidor fue víctima de atraco en Santa Cruz

La inseguridad en la ciudad sigue en aumento. El pasado 29 de diciembre, un joven repartidor fue interceptado y asaltado por un grupo de delincuentes a plena luz del día en la zona de la Radial 26, en Santa Cruz.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que los antisociales, a bordo de dos motocicletas, persiguieron y amenazaron a la víctima para robarle su moto y celular.

“Esto pasó el 29 de diciembre a las 15:00 aproximadamente. Estaba dejando mi último pedido cuando me dirigí hacia una plaza para almorzar. Me senté y, en el rato menos pensado, me abordan cuatro sujetos; uno me dijo que no me moviera que sino me plantaba un tiro. El otro agarró mi teléfono, se subió a la moto y se fue”, relató el joven.

La víctima señaló que había presentido el peligro debido a que la plaza estaba vacía y en silencio, pero decidió quedarse porque solo tenía una pausa de 20 minutos. Según indicó, uno de los asaltantes tenía acento extranjero, posiblemente venezolano o colombiano.

“Reconozco al que se llevó mi moto y al que me encañonó. En ese momento pedí ayuda a los vecinos y me fui a las oficinas donde trabajo; me informaron que se habían ido por la zona norte”, agregó.

El joven delivery resaltó que su motocicleta es su principal fuente de ingresos para sustentar a su familia y pidió a las autoridades reforzar los controles en la ciudad. “Ya hice la denuncia, pero no han hecho nada. Les pido a la policía que me ayuden y que tomen medidas para que estos malhechores no sigan delinquiendo”, afirmó.

Este caso evidencia nuevamente la creciente preocupación por la seguridad ciudadana en Santa Cruz, donde los atracos a plena luz del día se han vuelto más frecuentes.

