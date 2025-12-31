La valiente lucha de Gabriel tras sobrevivir a una agresión familiar

Tras sobrevivir a la trágica agresión de su tía, en el municipio de La Guardia, que le arrebató la vida a su hermana menor, Gabriel, de 7 años, enfrenta hoy una lenta pero sorprendente recuperación en Santa Cruz. "Fue un momento bastante complicado, lo que vivieron los niños fue horrible; el llegar al hospital y que me digan que no había espacio en ningún lugar fue desesperante", relató su madre, Gina Tapia.

A pesar de haber alcanzado un 60% de mejoría motriz, el pequeño lidia con secuelas psicológicas y la pérdida de memoria sobre lo ocurrido. Su padre, Jorge López, destacó la resiliencia del menor: "Me sorprendió mucho la fortaleza de mi hijo, él va a volver a ser un niño normal, aunque lastimosamente mi niña no tuvo la misma suerte".

La familia se encuentra sumida en una crisis económica profunda, pues deben 50 mil bolivianos de gastos médicos que generan intereses diarios. "El proceso es largo y el tema económico es complicado; mi esposo tiene una lesión en el brazo y no está trabajando, tenemos una deuda muy alta", explicó la madre del menor sobre la urgencia de saldar los costos hospitalarios.

Actualmente, Gabriel requiere sesiones permanentes de fisioterapia, fonoaudiología, apoyo nutricional y psicológico para recuperar su autonomía total. Quienes deseen solidarizarse con esta causa y ayudar a cubrir la deuda pendiente pueden comunicarse a los números de asistencia: 78004055, 78049061 y 75025029.

Hasta el cierre de la presente edición, ya se logró recaudar más de Bs. 30.000.

