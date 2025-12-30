Cochabamba impulsa campaña para frenar el uso de pirotecnia por daño a la fauna

La Alcaldía de Cochabamba, a través de la Dirección de Medio Ambiente y el Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre, lanzó la campaña “No a la Pirotecnia, su Vida Vale Más que tu Diversión” , con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los daños que provoca el uso de fuegos artificiales en la fauna silvestre, especialmente durante las celebraciones de fin de año.

Las autoridades alertaron que la pirotecnia genera altos niveles de estrés en los animales, lo que puede provocar desorientación, abandono de crías e incluso muerte súbita por trauma acústico .

El responsable del Centro de Atención y Derivación de Fauna Silvestre, Dennis Soux, exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y empatía.

“El estruendo genera pánico en las aves silvestres, provoca choques contra edificios y cables, y afecta gravemente su ciclo reproductivo”, advirtió.

Entre las principales consecuencias del uso de pirotecnia se identifican:

Aves que entran en pánico y huyen de sus nidos, impactando contra estructuras urbanas.

Abandono de nidos y muerte de pichones por falta de protección.

Casos de muerte súbita por estrés extremo.

En Cochabamba se tiene un registro aproximado de 180 especies de aves, además de especies migratorias que actualmente se encuentran en etapa reproductiva, lo que las hace especialmente vulnerables al ruido excesivo.

La pirotecnia también afecta a mamíferos silvestres que habitan zonas urbanas y periurbanas, como zorros, zarigüeyas, tigrillos y hurones, poniendo en riesgo su supervivencia.

Desde la Alcaldía reiteraron el llamado a la población a celebrar de manera responsable, priorizando el respeto por la vida y el equilibrio ambiental.

