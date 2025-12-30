Encuentran una extremidad en el Piraí y despliegan operativo policial en busca del cuerpo

Equipos de rescate y efectivo de la Policía activaron un operativo de búsqueda en el río Piraí, a la altura de Colpa Bélgica, luego del hallazgo de una extremidad humana en la zona. El caso generó alerta entre los vecinos y movilizó a personal especializado desde las primeras horas del día.

El grupo de Bomberos Voluntarios UUBR participó en las tareas de rastreo tras recibir el reporte. Sin embargo, pasado el mediodía, los trabajos de búsqueda fueron concluidos sin que se lograra ubicar el resto del cuerpo.

El bombero Julio Cortés informó que, una vez conocido el hallazgo, se desplegó un operativo en el área, considerando que la extremidad habría sido arrastrada por el turbión del río, lo que dificultó el trabajo de localización.

La extremidad está siendo trasladada a la morgue, donde se le practicará un examen forense para avanzar en la investigación. Las autoridades no descartan retomar la búsqueda en las próximas horas, dependiendo de los resultados periciales y las condiciones del río.

