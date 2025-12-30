Feriado largo de Navidad generó cerca de Bs 400 millones en turismo

El viceministro de Turismo, Andrés Aramayo, en contacto con la Red Uno, informó que, según un reporte preliminar, se generaron cerca de 400 millones de bolivianos en el feriado largo de Navidad.

Para el turismo, las festividades de fin de año hacen que interactúen ocho sectores transversales, entre ellos transportistas, restaurantes, hoteles y aerolíneas. La autoridad además declaró que estas medidas hacen trabajadores más productivos, “porque un trabajador más feliz es más productivo cuando vuelve a su fuente de trabajo”.

El viceministro adelantó que se está trabajando para poder anunciar con mayor anticipación estos feriados puente para que exista mayor promoción y cantidades de reservas.

Aramayo aseguró que los bloqueos que se reportan dejan consecuencias a futuro en la reputación del país porque los visitantes piensan que Bolivia es conflictivo, generando incertidumbre y produciendo cancelaciones de viajes hasta nuestro territorio.

Finalmente, entre las recomendaciones que dio el viceministro para este feriado largo, está que la población pueda verificar siempre con las terminales la transitabilidad de los caminos o carreteras, contratar algún servicio de las agencias de viajes para una mejor experiencia y que conozcamos el país.

Mira la programación en Red Uno Play