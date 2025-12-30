¿Lloverá en Año Nuevo? Así estará el clima en Santa Cruz los próximos días

A pocas horas de despedir el año, muchas personas se preguntan cómo estará el clima en Santa Cruz durante las celebraciones de Año Nuevo. De acuerdo con los pronósticos, el inicio del 2026 llegará con temperaturas agradables, aunque con cielos estarán mayormente cubiertos y con probabilidad de lluvias.

Para este miércoles, se prevé una temperatura mínima de 21 grados y una máxima que oscilará entre los 27 y 30 grados, principalmente durante la tarde. El jueves, primer día del nuevo año, el clima se mantendrá estable, con una máxima cercana a los 30 grados.

El viernes 2 de enero se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 29, mientras que el sábado las temperaturas volverán a subir hasta los 30 grados, con vientos predominantes del noroeste. Sin embargo, hacia el fin de semana, se anticipa un cambio en la dirección del viento hacia el sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

Actualmente, los cielos se mantienen cubiertos y con niveles elevados de humedad. Además, se emitió una alerta hidrológica naranja que rige desde este martes 30 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026 para las cuencas de los ríos Ichilo, Piraí y Yapacaní.

La meteoróloga Kathia Caballero recomendó evitar actividades recreativas en las orillas de los ríos y señaló que las precipitaciones continuarán hasta el fin de semana, por lo que pidió a la población tomar previsiones durante el feriado largo.



