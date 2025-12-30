Bajan algunos abarrotes en Cochabamba: así están los precios en los mercados

Al cierre del año, algunos productos de la canasta familiar registran una leve baja en los mercados de Cochabamba. Comerciantes de abarrotes del Mercado Lanzaron confirmaron que insumos como el arroz y la harina redujeron su precio, luego de varios meses marcados por una fuerte inestabilidad.

Uno de los productos que más alivio genera es el arroz. Según las caseritas, el quintal que durante el año llegó a costar hasta 640 bolivianos, actualmente se comercializa entre 400 y 500 bolivianos, dependiendo de la calidad.

"Tenemos desde 400 bolivianos el quintal. Por cuartilla está en 30 bolivianos. El mejor arroz llegó a costar hasta 42, pero ahora ya bajó, incluso hasta 28 bolivianos", comentó una vendedora del sector.

Otro de los productos más demandados durante este 2025 fue el aceite, cuyo precio tuvo constantes variaciones. Sin embargo, al finalizar el año, los costos se mantienen estables. El litro a granel se vende entre 18 y 19 bolivianos, mientras que el bidón de cinco litros alcanza los 95 bolivianos.

"Lo que más hay es aceite argentino. Está subiendo y bajando, pero ahora está un poco más bajo. A granel está en 19 bolivianos, aunque el importado sigue siendo caro", explicó otro comerciante.

En el caso de la harina, el descenso es más notorio. Durante el año, el quintal llegó a costar hasta 450 bolivianos, pero actualmente se comercializa alrededor de los 290 bolivianos. Las vendedoras aseguran que la demanda aumentó, ya que muchas familias optaron por elaborar pan en casa para reducir gastos.

"Ha bajado otra vez el precio. Un día sube y al otro baja. Este año la harina estuvo bastante cara", relató un comerciante.

Pese a estas rebajas, las ama de casa consideran que la disminución es mínima y que varios productos aún se mantienen elevados, por lo que el impacto en la economía familiar sigue siendo limitado.

