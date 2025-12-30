Estudiantes de Unifranz desarrollan granulado efervescente con potencial anticonceptivo masculino

A partir de un residuo como la semilla de papaya, tres estudiantes de la carrera de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) desarrollaron una solución efervescente con potencial de anticonceptivo masculino, natural, artesanal y reversible, que busca ampliar las opciones disponibles para los varones y aportar a una planificación familiar más equilibrada y consciente.

El proyecto surge desde la investigación académica y plantea una alternativa distinta a los métodos tradicionales. Según explica Nadia Janco Acarapi, “El proyecto se titula: desarrollo de granulados efervescentes con extracto hidroalcohólico de semilla de papaya, con un efecto potencial de anticonceptivo masculino”.

Esta formulación busca actuar a partir de principios activos naturales que permiten reducir el conteo espermático de manera temporal y reversible.

En la planificación familiar, las opciones anticonceptivas para los hombres, a comparación de las mujeres, siguen siendo limitadas y, en muchos casos, permanentes. Ante este panorama y motivadas en crear una opción, las tres futuras bioquímicas desarrollaron Carispermex, la solución de granulado efervescente con potencial anticonceptivo masculino, natural y reversible.

Entre los principales aportes de la investigación se encuentra la posibilidad de ofrecer una opción masculina no permanente. “Su principal beneficio es ofrecer una alternativa de anticonceptivo masculino natural, seguro y reversible, el cual actualmente uno de los pocos métodos anticonceptivos masculinos es permanente, que es la vasectomía. Y también que son irreversibles”, señala Janco.

Desde esa perspectiva, el proyecto apunta a equilibrar la carga de la planificación familiar y ampliar el abanico de opciones disponibles para los varones.

La iniciativa también propone una nueva forma farmacéutica. “Nuestro proyecto busca contribuir a la planificación familiar proponiendo una opción diferente a los métodos tradicionales como los condones, por ejemplo. Además, se aporta con una nueva forma farmacéutica práctica y fácil de administrar, que puede mejorar la aceptación y el acceso de métodos anticonceptivos”, añade la estudiante.

La motivación para desarrollar esta propuesta nació de una observación crítica del contexto actual. Según explica Janco la mayor motivación del grupo surgió al observar que en el mercado predominan principalmente los anticonceptivos femeninos, los cuales a veces llegan a causar efectos secundarios en las mujeres. Considerando esta situación, donde la responsabilidad no solo debería recaer en las mujeres, sino también en los hombres, de esta manera se propusieron desarrollar un anticonceptivo masculino.

A ello se suma el interés por explorar alternativas menos invasivas. “También nos enfocamos en lo que es investigar alternativas más naturales y poco invasivas en los hombres, basándonos con evidencias en científicas de sobre los efectos anticancerígenos de la semilla de papaya. Lo que nos impulsa a desarrollar esta presentación farmacéutica”, explica Nadia.

El desarrollo del producto implicó un proceso riguroso de investigación, formulación y control. Jovita Baltazar García detalla que “El proyecto se desarrolló en varias etapas. En primer lugar, tuvimos que elegir lo que es el principio activo”. Durante esa fase evaluaron diversas plantas, pero descartaron aquellas que podían generar efectos no deseados.

“Tuvimos opciones de varias plantas en las cuales tenían este principio activo, pero estas llegaban a causar lo que es el líbido. Así que nuestro objetivo no era causar el líbido, así que cambiamos hasta que encontramos y llegamos a la conclusión de utilizar la semilla de papaya que también son desechadas y muy poco utilizadas”, explica Baltazar.

Una vez definido el insumo principal, se avanzó en la obtención del extracto. “Posteriormente se obtuvo lo que es el extracto hidroalcohólico de las semillas de papaya mediante una maceración y utilizando un solvente al 96%. Luego se llevó a cabo las características tanto físicas, químicas del extracto, enfatiza la joven estudiante.

El proceso concluyó con la formulación del producto final donde se formuló un granulado efervescente. “Siguiendo con los pasos farmacotecnicos específicos, evaluamos tanto las propiedades físicas, químicas y organolépticas del producto con el fin de garantizar esa calidad, esa viabilidad y la estabilidad del producto”, sostiene Baltazar.

El camino no estuvo exento de dificultades. Los retos y dificultades que atravesaron en el proceso de elaboración de los granulados efervescentes fueron la fórmula misma como tal, como también los controles de calidad.

“Los mismos deben cumplir con los parámetros establecidos por normas y farmacopeas y entre ellos tenemos la solubilidad, uniformidad, pH, fluidez y el enmascaramiento de sabores”, explica Baltazar, destacando la importancia de las características organolépticas.

Pese a ello, el balance es positivo. “Como grupo nos sentimos muy satisfechos con el producto que obtuvimos, ya que los mismos están cumpliendo con las normas de calidad y es un producto que no se observa en el mercado y en una presentación aceptable y fácil del consumo por el público o género masculino por su sabor característico a café”, destaca la futura bioquímica.

De la misma manera, las futuros bioquímicas agradecieron la guía de Cervando Christian Gutierrez Foronda, docente de la carrera de Bioquímica y Farmacia en Unifranz, quien incentivo y acompañó el proceso de desarrollo de Carispermex.

Este proyecto no solo representa un avance académico, sino también una propuesta con impacto social. Al plantear un anticonceptivo masculino natural y reversible, las estudiantes abren la puerta a nuevas discusiones sobre equidad, responsabilidad compartida y planificación familiar, demostrando cómo la investigación universitaria puede convertirse en una respuesta concreta a necesidades reales de la sociedad.

