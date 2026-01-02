Gonzalo Chávez: “2025 mostró el agotamiento del modelo económico”

El año 2025 cerró como uno de los periodos más críticos para la economía boliviana en las últimas dos décadas y según el economista Gonzalo Chávez, evidenció el agotamiento definitivo del modelo económico impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Chávez sostiene que los principales indicadores macroeconómicos confirman una crisis estructural profunda: inflación superior al 20%, recesión económica estimada entre -1% y -2%, déficit fiscal cercano al 12% del PIB, déficit comercial persistente y una severa escasez de dólares y combustibles.

“Has terminado un año con déficit comercial, con serios problemas de escasez de dólares, de divisas y también de diésel y gasolina. Es decir, con una crisis institucional muy fuerte. Si tú agarras todos los indicadores macroeconómicos, vas a ver que estás con un año sumamente difícil y comparado en los últimos, yo diría, 20 años del gobierno del MAS, fue el peor", declaró.

El economista explicó que la falta de divisas no solo golpeó al comercio y a la industria, sino que también deterioró la confianza y la capacidad operativa del Estado, reflejada en las constantes filas por combustible y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

No obstante, Chávez remarcó que el cierre del 2025 también marcó un punto de inflexión político. Destacó el voto ciudadano como una “señal de madurez democrática” que permitió un cambio de rumbo tras 20 años de un mismo proyecto político.

“El modelo se agotó, pero la democracia resistió. El gran desafío del nuevo gobierno será construir gobernabilidad para sostener medidas económicas duras pero necesarias”, concluyó.

Chávez concluyó que la nueva administración enfrenta el reto de consolidar medidas económicas difíciles y reconstruir la confianza ciudadana.

