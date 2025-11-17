VIDEO: Cámaras registran el momento en que una pareja fue atropellada por un policía

Una tragedia estremeció la madrugada de este domingo 16 de noviembre al municipio de Quillacollo, donde una pareja perdió la vida luego de ser violentamente atropellada por un vehículo en el kilómetro 15 de la avenida Albina Patiño, carretera al occidente del país.

Las impactantes imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran el momento exacto en el que la pareja intenta cruzar la avenida y es embestida por un motorizado que circulaba a gran velocidad. El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 de la mañana, según informó la central de Radiopatrulla 110. Personal policial llegó hasta el lugar y confirmó que se trató de un atropello a peatón con muerte de persona.

Lo que agravó la conmoción fue descubrir que el conductor responsable era un efectivo policial, quien al momento del accidente se encontraba uniformado y se dirigía a su fuente laboral. “Se ha podido establecer la presencia de un vehículo protagonista de este hecho de tránsito, cuyo conductor es un funcionario policial que al momento del accidente se encontraba con uniforme”, declaró el Cnl. Ángel Moya, jefe de la División Accidentes de Quillacollo.

Pese a que la pareja fue auxiliada y trasladada con urgencia al hospital, ambos fallecieron en el camino debido a la gravedad de las heridas.

El oficial involucrado fue aprehendido de inmediato para el inicio de las investigaciones correspondientes. Tránsito realizó la toma de muestra de sangre para el examen de alcoholemia, procedimiento que fue acompañado de principio a fin por familiares de las víctimas, como medida de transparencia.

“Inmediatamente se ha procedido a la aprehensión del conductor para realizar las actividades procesales, entre ellas la toma de muestra de sangre”, señaló el Cnl. Moya. Asimismo, la familia estuvo presente durante la remisión de las muestras al laboratorio con el fin de garantizar claridad en cada paso del proceso.

El caso continúa en investigación mientras los seres queridos de la pareja exigen justicia por esta irreparable pérdida que enluta a dos familias y conmociona a toda la región.

Mira la programación en Red Uno Play