Bomberos controlan incendio en vivienda de la zona Alto San Antonio de La Paz

Bomberos trabajaron casi dos horas para controlar las llamas; no se reportan personas heridas, pero sí algunos afectados por el humo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/01/2026 23:20

La Paz, Bolivia

Un incendio de magnitud se registró la noche de este jueves en la zona Alto San Antonio, en la ciudad de La Paz, afectando a una vivienda de una persona de la tercera edad que recolectaba basura y otros desechos.

Según información, el siniestro comenzó en la vivienda ubicada sobre la avenida Octavio Campero y rápidamente se propagó debido a la acumulación de ropa, madera y otros materiales en el interior.

Las llamas generaron una densa humareda que alertó a los vecinos, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas.

El comandante de Bomberos, Pavel Tovar, explicó que trabajaron durante casi dos horas para sofocar el incendio y actualmente se realizan labores de enfriamiento, retirando los restos del techo y de los materiales acumulados para evitar que se reactive.

El daño fue únicamente material; algunas personas cercanas y animales domésticos resultaron afectados por el humo, pero sin gravedad. La vivienda quedó completamente consumida por el fuego, y se desconoce el origen del siniestro, por lo que las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes.

Vecinos señalaron que la persona afectada vivía en condiciones de precariedad y acumulaba materiales que reciclaba para su sustento. El trabajo de los Bomberos evitó que el fuego se extendiera a las casas cercanas.

 

