Bomberos controlan incendio en vivienda de la zona Alto San Antonio de La Paz

Un incendio de magnitud se registró la noche de este jueves en la zona Alto San Antonio, en la ciudad de La Paz, afectando a una vivienda de una persona de la tercera edad que recolectaba basura y otros desechos.

Según información, el siniestro comenzó en la vivienda ubicada sobre la avenida Octavio Campero y rápidamente se propagó debido a la acumulación de ropa, madera y otros materiales en el interior.

Las llamas generaron una densa humareda que alertó a los vecinos, aunque hasta el momento no se reportan personas heridas.

El comandante de Bomberos, Pavel Tovar, explicó que trabajaron durante casi dos horas para sofocar el incendio y actualmente se realizan labores de enfriamiento, retirando los restos del techo y de los materiales acumulados para evitar que se reactive.

El daño fue únicamente material; algunas personas cercanas y animales domésticos resultaron afectados por el humo, pero sin gravedad. La vivienda quedó completamente consumida por el fuego, y se desconoce el origen del siniestro, por lo que las autoridades iniciarán las investigaciones correspondientes.

Vecinos señalaron que la persona afectada vivía en condiciones de precariedad y acumulaba materiales que reciclaba para su sustento. El trabajo de los Bomberos evitó que el fuego se extendiera a las casas cercanas.

