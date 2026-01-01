Pasado el mediodía de este 1 de enero, rescatistas recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 50 años en el río Achumani, en La Paz. La víctima aún no ha sido identificada.

Se presume que la persona cayó al río y fue arrastrada por la crecida ocasionada por las intensas lluvias registradas en el departamento en las últimas horas.

Juan Carlos Verástegui, investigador de la División Homicidios de la zona sur de La Paz, informó que acudieron al lugar tras el llamado de los bomberos y procedieron a realizar el levantamiento legal del cuerpo.

“El cuerpo presenta una lesión de dos a tres centímetros en la región coronaria, que podría haberse originado por el arrastre del agua. No portaba documentos de identidad, pero se encontró un teléfono celular entre sus pertenencias”, detalló Verástegui.

El investigador añadió que en las próximas horas se le realizará la autopsia de ley para determinar las causas del deceso y avanzar en la identificación de la víctima.

