La Terminal Bimodal de Santa Cruz registra este jueves un notable movimiento de personas, tanto de quienes buscan viajar a otros departamentos como de quienes llegan a la ciudad para aprovechar el feriado.

Entre los visitantes, Norma, proveniente de Argentina, destacó la belleza de la ciudad: “Muy hermosa la ciudad, nos gustó mucho, fuimos al shopping, que a nosotros nos sale más barato venir para acá”, comentó.

Por su parte, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) realiza controles sobre las tarifas de pasajes en modalidades normal, semicama y cama para los viajes interdepartamentales.

Mientras algunas empresas de transporte permanecen cerradas, otras continúan brindando atención a los pasajeros.

La terminal mantiene un flujo constante de viajeros, reflejando el dinamismo de Santa Cruz como centro de conexión durante los días festivos.

