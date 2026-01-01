Santa Cruz: Mientras algunos descansan en el feriado, otros salen a trabajar

Mientras muchos disfrutaban del primer día del 2026 en familia, otros cruceños decidieron comenzar el año trabajando, demostrando esfuerzo y dedicación.

Marcia, quien desde hace un año se dedica a la limpieza de calles y avenidas, comentó: “Desde las 7:00 de la mañana trabajando. Es un trabajo cansador, pero es lo que hay”.

Don Juan, de 82 años, recorrió las calles del centro cruceño vendiendo somó. “Tengo que trabajar porque sino, ¿qué voy a comer?”, expresó con firmeza.

Por su parte, Don Benigno, que vende helados, señaló: “No hay descanso, desde las 9 salimos y aunque esté vacío, toca caminar”.

A pesar del cansancio y la rutina, todos ellos coincidieron en un mensaje de esperanza: que el 2026 sea un año lleno de bendiciones y oportunidades.

