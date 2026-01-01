TEMAS DE HOY:
Médico asesinado enfrentamientos en Cotapachi asesinaron a su compañera

Santa Cruz: Mientras algunos descansan en el feriado, otros salen a trabajar

Mientras muchos disfrutan del feriado, otros no descansan y continúan con sus labores en la ciudad.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/01/2026 13:52

Santa Cruz, Bolivia

Mientras muchos disfrutaban del primer día del 2026 en familia, otros cruceños decidieron comenzar el año trabajando, demostrando esfuerzo y dedicación.

Marcia, quien desde hace un año se dedica a la limpieza de calles y avenidas, comentó: “Desde las 7:00 de la mañana trabajando. Es un trabajo cansador, pero es lo que hay”.

Don Juan, de 82 años, recorrió las calles del centro cruceño vendiendo somó. “Tengo que trabajar porque sino, ¿qué voy a comer?”, expresó con firmeza.

Por su parte, Don Benigno, que vende helados, señaló: “No hay descanso, desde las 9 salimos y aunque esté vacío, toca caminar”.

A pesar del cansancio y la rutina, todos ellos coincidieron en un mensaje de esperanza: que el 2026 sea un año lleno de bendiciones y oportunidades.

 

