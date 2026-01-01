¡Atención! Arrancaron los operativos de control del SOAT a nivel nacional

Desde las cero horas de este jueves, 1 de enero del 2026, la Policía Nacional y personeros de Univida comenzaron con los operativos a escala nacional para controlar que todos los vehículos que circulan en las carreteras y calles del país cuenten con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

"Hay 1,8 millones de vehículos que circulan en territorio nacional, que cargan gasolina y están expuestos a los riesgos de accidentes de tránsito", explicó Mael Burgoa, gerente nacional de Siniestros y Prevención de Univida.

El SOAT es un seguro obligatorio que cubre gastos médicos, muerte e incapacidad total y permanente en caso de accidentes de tránsito. La venta de la póliza 2026 comenzó el 1 de noviembre y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025, entrando en vigencia plena desde este jueves.

Durante el operativo, que se desarrolla en trancas, carreteras y puntos estratégicos de las ciudades, los conductores que no cuenten con el seguro deberán adquirirlo de manera inmediata.

Univida informó que el SOAT puede comprarse de manera digital a través de su página web, aplicación móvil, WhatsApp con el asistente virtual LUKA, o de manera presencial en oficinas, farmacias, comercios afiliados y agentes bancarios autorizados. Tras la compra, la roseta digital será enviada al correo electrónico del usuario.

Con esta medida, las autoridades buscan garantizar que todos los vehículos estén asegurados y brindar protección inmediata a los afectados en caso de accidentes durante el inicio del año.

