Cae el tercer implicado en el asesinato de un médico en Oruro tras persecución policial

La Fiscalía Departamental de Oruro confirmó la captura del tercer involucrado en la muerte de un médico de 50 años, hecho que conmocionó a la capital orureña semanas atrás. La detención se logró tras una intensa persecución policial de seis cuadras, en la que también se identificó a otros dos adultos y tres menores de edad que formaban parte de una banda dedicada a cometer robos agravados en la ciudad.

El fiscal departamental, Aldo Morales, detalló que el principal sospechoso capturado es un joven de 19 años, quien ya era buscado por las autoridades por su participación directa en el asesinato ocurrido en la intersección de la calle 1 de Noviembre y La Paz. "Faltaba uno de los cuatro partícipes identificados en el crimen del médico; ahora solo resta dar con el paradero de un último prófugo", señaló la autoridad.

Durante el operativo, se arrestó a un grupo compuesto por tres adultos y tres menores. Respecto a los mayores de edad, el Ministerio Público ha solicitado formalmente su detención preventiva, argumentando riesgo de fuga y peligro para la sociedad, dado que el grupo operaba de manera organizada para asaltar transeúntes.

En cuanto a los menores involucrados, cuyas edades oscilan entre los 13 y 17 años, el fiscal Morales informó lo siguiente. Han sido remitidos a la Fiscalía del Menor para determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

Se evalúa si su participación fue directa en el homicidio o si únicamente formaban parte del grupo logístico para los robos.

El crimen del galeno de 50 años generó una fuerte movilización policial debido a la violencia empleada por los delincuentes. Hasta el momento, dos de los implicados ya guardan detención en el recinto penitenciario de la ciudad. Con la captura de este tercer sujeto, la Fiscalía asegura que se está cerca de cerrar el círculo investigativo, mientras se intensifican los rastrillajes para capturar al cuarto y último sospechoso.

Mira la programación en Red Uno Play